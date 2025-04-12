Стремительное потепление начнется завтра в Карелии

Завтра, 13 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -12°С, днем +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -9, днем до +7, малооблачно.

В Сегеже ночью -8, днем до +5, малооблачно.

В Сортавале ночью -4, днем до +10, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»