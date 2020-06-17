Вещий сон принес мужчине богатство

Австралиец верит, что вещий сон сделал его миллионером. Мужчина купил лотерейный билет розыгрыша, прошедшего в субботу, 13 июня, и забыл о нем. В ночь на 14 июня австралийцу приснился сон о выигрыше и денежном куше, который он потратил на сад для своей семьи.

Утром мужчина рассказал про свой сон супруге, которая напомнила ему о розыгрыше. Мужчина проверил выигрышную комбинацию, которая совпала с его билетом. В результате мужчина стал обладателем 1,2 миллиона австралийских долларов (57,5 миллиона рублей), пишет «Лента.ру».

Победитель намерен, как и в своем сне, потратить деньги на благоустройства сада.