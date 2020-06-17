Необычный бюстгальтер поможет быстро избавиться от второго подбородка

Необычное изобретение поможет решить деликатную проблему, с которой сталкиваются многие люди – жир на лице.

«Бюстгальтер для лица» изобрела австралийская компания, которая предлагает буквально за один день избавиться от второго подбородка без диет и изнуряющих часов на беговой дорожке, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Изобретение представляет собой устройство, которое опоясывает голову под подбородком и закрепляется на макушке. Как считает производитель, благотворный эффект происходит за счет улучшения работы лимфатической системы и выведения токсинов с потом.

По сообщению производителя, после первого применения объем второго подбородка уменьшается на один сантиметр. Стоит такой чудо-бюстгалтер для лица отнюдь не заоблачно – около 16 фунтов стерлингов (полторы тысячи рублей).

Фото: lenta.ru и kp.ua