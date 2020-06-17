ВОЗ: Совершен научный прорыв в лечении коронавируса

Британские ученые провели клинические испытания стероида дексаметазона для лечения коронавирусной инфекции. Их результаты стали научным прорывом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, его слова приводит Regnum.

Как заявил руководитель ВОЗ, впервые создано средство, снижающее смертность у пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Так, применение дексаметазона на треть снижает смертность пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, смертность снижается на 20%.

Гебрейесус поблагодарил всех причастных к исследованиям за достигнутые результаты.