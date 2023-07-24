Вещий сон помог женщине трижды разбогатеть

Пожилая жительница США рассказала, как трижды выиграла крупный приз в лотерее благодаря числам, которые ей приснились. Об этом пишет издание UPI.

77-летняя американка поведала, что в 2008 году оказалась в сложной финансовой ситуации и молилась о том, чтобы обрести финансовое благополучие. В один из дней ей приснились числа 7-11-33-35-39. Женщина решила, что это знак, и сразу же использовала их в лотерее. Успех не заставил себя ждать - числа помогли американке выиграть 50 тысяч долларов.

Интересно, что победительница продолжила использовать эти числа и побеждала еще дважды, срывая джекпот, - в 2019 и 2023 годах.

Последний выигрыш американка планирует потратить на оплату стоматологических услуг и отпуск. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski