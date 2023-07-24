Стареющее в обратном направлении бессмертное существо нашли в океане

Работавшие на зоологической станции в Неаполе ученые нашли в океане медузу Turritopsis dohrnii. Это существо может жить вечно, пишет The Biologist.

Исследователи уточнили, что некоторые представители этого вида живы уже 66 млн лет, родившись еще до исчезновения динозавров. Ученые выяснили, что удивительная медуза способна стареть в обратном направлении.

Когда она становится слишком старой либо получает повреждения, то откатывается к стадии полипа и потом растет снова. Для этого медуза поглощает свои щупальца, превращаясь в скопление недифференцированных клеток на дне.

Зоологам удалось повторить этот цикл в лаборатории выявить более тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. // фото: Michelle_Raponi/ pixabay.com