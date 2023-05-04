Вещий сон помог женщине разбогатеть

Жительница Австралии сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, которые ей приснились. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Женщина призналась, что однажды ей приснились числа, она их запомнила и все время играла ими в лотерею. В конце концов комбинация принесла ей богатство. В очередном розыгрыше счастливица выиграла более миллиона австралийских долларов (свыше 53 миллионов рублей).

Победительница призналась, что была очень удивлена и взволнована этой новостью. Она еще не решила, на что потратит деньги, но точно знает, что выигрыш сильно облегчит ей жизнь. // Фото: unsplash.com