Скончался актер из сериала «Богатые тоже плачут»

В Мехико умер актер и режиссер Гастон Тусет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мексиканскому артисту аргентинского происхождения было 80 лет. Причины его смерти не раскрываются.

Российскому зрителю Тусет знаком по своим ролям в популярных сериалах. Он известен по роли Роке из «Дикой Розы» и доктора Суареса из «Богатые тоже плачут». Также актер снялся в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана» и других проектах. // Фото: unsplash.com