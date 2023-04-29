Мужчина последовал совету жены и внезапно разбогател

Житель Малайзии стал миллионером с помощью своей жены. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, мужчина любил играть в лотерею и всегда покупал билет с одной и той же комбинацией чисел. Когда он в очередной раз пришел в магазин, то узнал, что его билет уже купил кто-то другой. Малайзиец уже хотел уйти, но супруга посоветовала ему взять другой билет.

В итоге по купленному билету счастливчик выиграл три миллиона малайзийских ринггитов (55 миллионов рублей). «Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему нужно слушать жену!» - заявил победитель.

Малайзиец рассказал, что часть денег отложит для своих детей, а остальное отдаст супруге, поскольку уверен, что та сможет грамотно распорядиться свалившимся на них богатством. // Фото: unsplash.com