Мужчина вспотел и едва не лишился многомиллионного выигрыша в лотерею

49-летний американец купил счастливый лотерейный билет в городе Файф-Лейк во время поездки с супругой. Женщина проверила билет и обнаружила, что они выиграли 328,4 тысячи долларов (26,6 миллиона рублей), пишет «Лента.ру».

Женщина была так взволнована, что закричала от радости. Супруг тоже разволновался, что сильно вспотел и открыл в машине окно. Подхваченный ветром билет едва не вылетел в окно, женщина успела схватить его в последний момент.

Супруги до сих пор не осознали, как им повезло. Они пока не решили, на что потратят выигрыш. Супруги рассчитывают отложить часть призовых на будущее, чтобы раньше выйти на пенсию. // фото unsplash.com