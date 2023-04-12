Весенняя прохлада установится в Карелии в четверг

13 апреля в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -4, -6, днем +1, +3, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии в четверг также переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, по северным районам до -12, днем +1, +6, на севере местами 0, -2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -13, днем +1;

В Кондопоге ночью -7, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -9, днем +2;

В Олонце, Сортавале ночью -5, днем +5;

В Пудоже ночью -9, днем +4;

В Сегеже ночью -11, днем 0;

В Суоярви ночью -7, днем +2.

Ранее синоптики предупредили, что через Карелию пройдет холодный атмосферный фронт, придет похолодание. Самыми прохладными станут четверг и пятница. // фото «Петрозаводск говорит»