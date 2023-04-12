В День космонавтики в Карелии потеплеет до +13 градусов

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +11, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем местами по северным районам небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +8, +13, на севере +2, +7.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;

В Кондопоге, Сортавале, Суоярви днем +11;

В Медвежьегорске днем +9;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +7;

В Сортавале ночью -3, днем +11.