12 апреля 2023, 06:30
В День космонавтики в Карелии потеплеет до +13 градусов
Местами на севере может пойти мокрый снег
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +11, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем местами по северным районам небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +8, +13, на севере +2, +7.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;
В Кондопоге, Сортавале, Суоярви днем +11;
В Медвежьегорске днем +9;
В Олонце днем +12;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале ночью -3, днем +11.