Облака ненадолго скроют Солнце от жителей Карелии

В среду через Карелию пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, местами не исключены небольшие осадки. На улице похолодает.

До конца недели республика окажется под влиянием малооблачного антициклона арктического происхождения.

Самыми прохладными станут четверг и пятница, рассказали в региональном Гидрометцентре. Температура воздуха днем не поднимется выше +2, +7, ночью ожидается до -5,-10, на севере до -13. Но похолодание не задержится. В выходные воздух прогреется до +8,+13. // фото «Петрозаводск говорит»