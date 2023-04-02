— Международный день детской книги;

— 695 лет назад, в 1328 г., на Владимирский великокняжеский престол вступил Иван Данилович Калита. Правление этого князя и его преемника Симеона Гордого стало длительной мирной передышкой, позволившей Москве начать объединение русских земель и накопить силы для последующей борьбы с Золотой Ордой. Иван Калита первым из князей называл себя «великим князем всея Руси»;

— 325 лет назад, в 1698 г., Петр I побывал на заседании обеих палат английского парламента, где в присутствии короля обсуждался вопрос о поземельном налоге. По окончании дебатов Петр заметил: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду». Идея коллективного обсуждения государственных решений была ему симпатична (хотя бы на словах);

— 305 лет назад, в 1718 г., спустя 20 лет, царь Петр I официально учредил Тайную канцелярию;

—190 лет назад, в 1833 г., вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Пятитысячный тираж первого издания разошелся в одну неделю, что по тем временам было сенсацией;

— 150 лет назад, в 1873 г., спальные вагоны на британских железных дорогах оборудованы туалетами. Значительно раньше это уже сделали американцы;

— 75 лет назад, в 1948 г., Конгресс США принял «план Маршалла» о помощи европейским странам;

— 70 лет исполнилось бы Геннадию Борисовичу Залогину (1953-2009), артисту, директору государственного молодежного театра Республики Карелия «Творческая мастерская», лауреату премии им. Яблочкиной «За служение театральному искусству и актерскому братству», заслуженному артисту РФ и РК;

— 65 лет назад, в 1958 г., президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).