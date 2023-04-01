Георгий Хе останется под стражей еще два месяца

Петрозаводский городской суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей Георгия Хе – в прошлом главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора. Ему вменяется в вину покушение на получение взятки в сумме 6 миллионов рублей от директора Соломенского лесозавода.

Дело связано с открытием нового цеха по производству пеллет на Соломенской лесозаводе, для чего была смонтирована новая электроустановка. Работы велись в три этапа, госинспектор Ростехнадзора проводил проверки, выявлял нарушения. По мере устранения нарушений согласовывались дальнейшие этапы работ. Было выдано, в том числе, и окончательное разрешение на завершающий этап.

Позиция следствия состоит в том, что где-то как-то в процессе этих работ госинспектор «покусился» на получение взятки. Как покусился, за что взятка, почему именно 6 миллионов, откуда взялась именно такая сумма, следователь в суде пояснить не смог. Слабости аргументов следствия удивился даже судья. Юристам это дело кажется странным.

Тем не менее, суд принял осторожное решение – продлить срок содержания Георгия Хе под стражей на два месяца. Видимо, в надежде, что за это время следствие сможет выработать более ясную позицию по делу.

Мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката Михаила Шогина, который защищает Георгия Хе.

«Деятельность Ростехнадзора по контролю за объектами энергетики носит прозрачный характер. Все решения и действия инспекторов Ростехнадзора проходят через систему электронного документооборота. Что-либо скрыть в такой ситуации невозможно. Устранили нарушения – получили разрешение. Взятку здесь требовать не за что. Я настаиваю, что мой подзащитный невиновен, и буду доказывать это в суде, когда дело будет рассматриваться по существу»,

- сказал Михаил Шогин.

Адвокат также подчеркнул, что будет обжаловать и решение об избрании меры пресечения для Георгия Хе, и решение о продлении срока содержания под стражей. // Фото: rawpixel.com / Freepik