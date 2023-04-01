Опросы о реорганизации трех школ в Карелии пока проводить не будут

На сессии совета Лоухского района, прошедшей в пятницу 31 марта, не утвердили проекты о проведении опросов о реорганизации школ в поселках Амбарный, Сосновый и Плотина. Об этом в соцсети сообщила депутат карельского парламента Эмилия Слабунова. Мнение местных жителей планировалось узнать 20, 21 и 24 апреля в ходе опросов.

«Судя по всему, решается вопрос - подвинуть опрос на май или отказаться от его проведения и реорганизации»,

- предположила парламентарий.

В конце марта жители поселка Сосновый в обращении к карельским депутатам сообщили, что выступают против превращения их школы в подразделение Лоухской СОШ и просят сохранить юридическое лицо.

Перед этим министр образования и спорта Роман Голубев пообещал, что школы в Плотине и Амбарном продолжат работу, но станут филиалами образовательных учреждений в Чупе и Энгозере. По поводу школы в Сосновом, министр сказал следующее: «Если родители в поселке Сосновый выразят желание продолжить обучение детей в своей школе, то она также продолжит работать». Однако местные жители этим обещаниям не поверили.

29 марта депутат Слабунова писала в своем аккаунте, что распоряжение №158-Р от 16 февраля 2023 года администрации Лоухского района «Об утверждении Дорожной карты (плана действий) по реорганизации сети муниципальных образовательных учреждений Лоухского муниципального района» не отменили.

Парламентарий предположила, что если школу в поселке Амбарный присоединят к Энгозерской и создадут в населенном пункте структурное подразделение Энгозерской СОШ, то ее судьбу будет решать директор этой школы, который сможет приказом без проведения опросов закрыть подразделение. // фото со страницы министра образования и спорта