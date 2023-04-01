Жителей карельского поселка посетила незваная гостья

Рыжая лесная гостья наведалась в карельский поселок в Пряжинском районе. Жители Крошнозера заподозрили, что она может быть причастна к исчезновению кошек.

«Эта красотка появилась у нас в 8 часов утра во дворе. Следы вокруг дома замечали ранее, а сегодня она попала кадр»,

-пишет на своей страничке жительница Крошнозера Татьяна Елисеева. Пользователи соцсети строят догадки по поводу неожиданного визита лесного зверя.

«Красотка в разведку приходила, чем поживиться можно. Курятины захотела! Неужели, такую красавицу голодной отпустили?»

- комментирует пост народ.

Более того, плутовку подозревают в исчезновении деревенских котов: ее лап дело – больше некому. Известно, что обыкновенные рыжие и серые лисицы иногда рассматривают домашних кошек в качестве возможной добычи, особенно если последние имеют небольшие размеры. Лисицы редко нападают на кошек, но это может случиться, когда не хватает питания. Если лисицы преследуют их, они часто показывают свои острые клыки и когти.

Нынешней зимой, по словам местных жителей, лисы зачастили в Крошнезеро. Видимо, в лесу совсем стало голодно стало, и когти, и клыки их не пугают.

Ранее в Карелии мужчина разделил обед с лисой. Видео появилось в соцсети. Мужчина угостил гостью из половника. // фото на главной unsplash.com/ в тексте Татьяны Елисеевой