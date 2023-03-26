Лиса пришла к жителю Карелии и поела свежей ухи из половника

Житель Карелии разместил в соцсети кадры, на которых он подкармливает рыжую лису. Видео опубликовано в группе «Отдых в Карелии. Гостевые дома в Заонежье ВКонтакте.

В кадре хищница осторожно подходит к человеку. ее привлек запах супа в половнике, который держит мужчина.

- Заходила лиса Алиса в гости, поели с ней ухи свежей,

- подписал ролик его автор.

Лисы довольно часто выходят к людям в Карелии в последнее время. Так, в начале марта плутовку видели на трассе в Пудожском районе. А в феврале лисица пришла на тренировку в Петрозаводск, ее заметили на стадионе «Спартак». // фото, видео: «Отдых в Карелии. Гостевые дома в Заонежье ВКонтакте