Очевидцы запечатлели последствия двух аварий на Лососинском шоссе

На Лососинском шоссе в Петрозаводске в субботу 25 марта произошло два ДТП, сообщили участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В одном месте столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Движение оказалось затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД и «скорая». Легковой автомобиль оказался сильно поврежден.

Чуть дальше от места первого ДТП произошла еще одна авария. Автомобиль с включенной аварийкой оказался на снежном бруствере. // фото скриншот