Красавица-лиса вышла навстречу людям на дороге

Рыжая лисица вышла на дороге к проезжавшему автомобилю. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Встреча с лисой. Пудож,

- написали очевидцы.

В кадре видно, что лиса сначала переходит дорогу, потом останавливается и смотрит на автомобиль, словно чего-то ждет. В комментариях написали, что эту плутовку много раз видели на дороге.

- Проезжали мимо, увидели ее, остановились. В машине была еда для домашних животных, ею мы лисицу и покормили,

- рассказал один пользователь.

Его тут же стали критиковать другие. Люди объясняли, что дикие животные опасны, разносят инфекцию, в том числе бешенство. Лисицы приходят в деревни и уносят кур. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте