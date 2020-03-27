Верующие смогут общаться со священниками онлайн в период пандемии

РПЦ нашла оригинальный выход из сложившейся неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса - священники будут общаться с прихожанами через соцсеть «Одноклассники», пишет РИА Новости.

«В ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, в «Одноклассниках» можно будет обратиться к священнику со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит»,

- говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Связаться со священнослужителем можно из специальной группы «Поговори со священником» в «Одноклассниках». Для этого нужно нажать на кнопку "позвонить" в группе на сайте или в приложении соцсети. Общаться с пользователями будут шесть священников из разных регионов России.