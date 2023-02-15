Верующие отметили большой православный праздник Сретение

Праздничные молитвы звучали сегодня в Соломенном, в церкви, освященной во имя Сретения Господня.

По историческим данным храм освящен в 1780 году и построен на средства олонецкого купца Ильи Кононова. В советский период церковь закрыли. Ее возрождение началось в 1996 году. Сретенская церковь была возвращена Православной Церкви и теперь относится к памятникам архитектуры.

Божественную литургию и крестный ход возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

«Архипастырь поздравил верующих с великим праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи»,

— сообщает информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии.

Вместе со священнослужителями прихожане молились об исцелении от болезней, о семейном счастье и о мире, о котором владыка вознес молитву после сугубой ектени. // фото из паблика «Православие в Карелии» ВК