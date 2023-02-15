Театр кукол покажет спектакль по карело-финскому эпосу «KALEVALA.RUны»

28 февраля в 18 часов Театр кукол Карелии покажет спектакль по карело-финскому эпосу «KALEVALA.RUны». Режиссёр - заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда. Художник - Лариса Микина-Прободяк. Композитор - Павел Кондрусевич. Хореограф - Александр Козин. Спектакль посвящён Дню "Калевалы", который традиционно отмечается в последний день февраля.





Мир сурового севера создан скупыми средствами: на сцене плещется настоящая вода, каменные валуны окружают деревянный помост, напоминающий причал. Именно эти стихии – вода, дерево, камень – и составляют мир эпоса в решении художника Ларисы Микиной-Прободяк. Цвета и фактура костюмов тех же натуральных природных тонов. В центре декорации – дверь в мир "Калевалы". По сценическому сюжету в древний мир эпоса попадают обыкновенные люди – карельские рыбаки или туристы. Они и разыграют избранные руны карело-финского эпоса, как они их помнят и понимают.





Спектакль носит жанровый подзаголовок «взгляд чужеземца» и даёт взгляд на «рода нашего напевы» со стороны. Во время постановки спектакля режиссёр Олег Жюгжда говорил: "Мой подход к "Калевале" можно считать оригинальным хотя бы исходя из того, что я не местный уроженец, я никоим образом не соприкасался с культурой этого края, поэтому надо мной не довлеют какие-то там авторитеты, я не впадаю в транс перед ней: "Ах, это святое, не трогайте руками!". Я думаю, что если это есть, то именно для того, чтобы это трогали руками, чтобы это читали, чтобы это смотрели".





Все мужчины Калевы хотят жениться. И вещий рунопевец, сеятель и мудрец Вяйнемёйнен, и наивный и добродушный Илмаринен, и прекрасный обликом и превосходный ростом Лемминкяйнен... А разные женщины – Дочь Лоухи, ставшая рыбкой сестра Йоукахайнена Айно, похищенная Лемминкяйненым Кюлликки – в спектакле словно бы сливаются в одну Деву Похъёлы, прекрасную и недостижимую. Спектакль о превратностях любви почти не нуждается в словах: тут говорят музыка, пластика и световая партитура: огонь Илмаринена, ветер Лоухи, чёрная печать Матери Лемминкяйнена...





Фольклорист Александра Баркова так отозвалась о спектакле "KALEVALA.RUны": “Одной строкой: это подлинное произведение искусства. Это живой дикий мир эпоса, неправильный, недобрый, неуютный и немилосердный. Мрачный – это вам Север, а не советский мультик. Убогий – это мир рыбаков и охотников, а не княжеские палаты. Вот то, что ты ищешь в эпосе сквозь прилизано-отредактированные советские издания, это тут всё. Очень удачно начало – когда людей просто-таки затаскивает в мир эпоса как в воронку.”



У спектакля «KALEVALA.RUны» масса наград. В 2020 году он вошёл в лонг-лист Высшей национальной театральной премии "Золотая маска" и получил Премию Республики Карелия. В 2021 году завоевал два диплома на IX Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава»: постановка была признана лучшей в номинации «Лучшая работа художника», а роль артиста Олега Романова стала «Лучшей актёрской работой». Республиканская театральная премия "Онежская Маска-2021" признала работу актёров спектакля "Лучшим актёрским ансамблем". В 2022 на V Большом детском фестивале в Москве «KALEVALA.RUны» получил специальный приз в номинации «Моя родина – север».





Спектакль состоится 28 февраля в 18 часов и адресован взрослым зрителям. Возрастной ценз: 12 +