Фестиваль плоских пирогов заменит гулянья на Масленицу в этом году

В Петрозаводске в этом году не будут проводить широкие гулянья на Масленицу, но альтернативу традиционному блинному празднику устроят в Чалне.

26 февраля в полдень на вотчине Талвиукко пройдет фестиваль «Карельские сульчины» (0+). Вход на мероприятие свободный.

В умении готовить пирожки будут состязаться повара известных кафе и ресторанов, а самый вкусный сульчин определит жюри, рассказали в пресс-службе губернатора. Гости фестиваля также смогут попробовать плоские пирожки с разной начинкой, поучаствовать в мастер-классе по их выпечке.

Для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа, будут выступать народные коллективы, а гостей развлекать скоморохи и петрушки, персонажи из свиты карельского Деда Мороза. Гости будут водить хоровод и прощаться с зимой. После подведения итогов конкурса на самый вкусный сульчин на центральной площади резиденции Талвиукко сожгут чучело Масленицы.

Сульчины – известное в Карелии и Новгородской земле блюдо. По сути это блины или плоские пироги из ржаной муки с начинкой, закрученные в рулет, выпекаемые на сковороде в печи. При этом начинка может быть самой разной, например, пшено, манка, рис. // фото unsplash.com