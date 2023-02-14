Карельская актриса сыграла в сериале «Шаляпин»

Актриса Петрозаводского молодежного театра «Творческая мастерская» сыграла мать Федора Шаляпина в одноименном сериале. Об этом Виктория Федорова написала на своей странице «ВКонтакте».

Премьера сериала «Шаляпин» (12+) стартовала 13 февраля на телеканале «Россия». Артистка сообщила, что обязательно будет смотреть.

- Это было прекрасное время: лето, Кострома, партнер по сцене (и по сценарию муж) великолепный Федор Добронравов. Я читала мемуары Шаляпина, и вот меня пригласили на роль Евдокии, матери Федора,

- рассказала она.

Актриса призналась, что ей очень дорога эта роль. Она считает, что сериал получился интересным. // фото: Виктория Федорова/ВКонтакте