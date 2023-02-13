13 февраля 2023, 13:43
Бронзовые медали везут карельские лыжники с Всероссийских соревнований
Артем Богданов и Егор Зайцев успешно выступили в Токсово
Со всероссийских соревнований по лыжному двоеборью карельские спортсмены везут медали. Егор Зайцев и Артем Богданов завоевали по бронзе, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Турнир проходил 9 – 12 февраля в Токсово Ленинградской области. Участие в Кавголовских играх» приняли лыжники из различных российских регионов, Беларуси и Казахстана.
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва Сортавальского района стали бронзовыми призерами. Их тренирует Аркадий Павлов. // фото: vk.com/minsportkarelia