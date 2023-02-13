Бронзовые медали везут карельские лыжники с Всероссийских соревнований

Со всероссийских соревнований по лыжному двоеборью карельские спортсмены везут медали. Егор Зайцев и Артем Богданов завоевали по бронзе, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Турнир проходил 9 – 12 февраля в Токсово Ленинградской области. Участие в Кавголовских играх» приняли лыжники из различных российских регионов, Беларуси и Казахстана.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва Сортавальского района стали бронзовыми призерами. Их тренирует Аркадий Павлов. // фото: vk.com/minsportkarelia