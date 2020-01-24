Вертолет санавиации доставил трех пациентов в Петрозаводск

23 января санитарная авиация перевезла трех пациентов из Сегежи в Петрозаводск. Об этом сообщает официальная группа санавиации во «ВКонтакте».

Вертолетами санавиации перевезены пациент с инсультом, пациент с инфарктом и пациент с закрытой черепно-мозговой травмой. Их здоровьем займутся медики столицы Карелии.

Ранее правительство Карелии сообщало, что более 120 млн рублей планируется направить из федерального бюджета в 2020 году на мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Эти средства позволят осуществить более 100 вылетов с использованием вертолета Ми-8, оснащенного медицинским модулем.

Напомним, в 2019 году санавиация выполнила более 200 рейсов в нашей республике.