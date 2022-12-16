16 декабря 2022, 11:57
Вертолет разбился и сгорел в Бурятии, погибли трое
Крушение Ми-8 произошло при посадке в Улан-Удэ
Вертолет потерпел крушение в Бурятии 16 декабря. По данным РЕН ТВ, Ми-8 разбился при посадке и загорелся.
На борту был экипаж в составе трех человек, все погибли. Пассажиров на воздушном судне не было. Как сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов, вертолет еще не передали от авиазавода заказчику.
Он летел из аэропорта Восточный и прибыл в аэропорт «Бaйкaл». Вертолет упал и вспыхнул около заправки. // фото, видео: РЕН ТВ