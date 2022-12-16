В страшном ДТП с перевернувшимся автобусом погибли 7 вахтовиков

Утром 16 декабря на трассе в Хабаровском крае перевернулся автобус. Он перевозил вахтовиков, водитель потерял управление. Сначала сообщали о шести погибших, потом губернатор Михаил Дегтярев написал в Telegram, что их семеро.

Авария случилась на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус съехал в кювет на скользкой трассе и перевернулся. В салоне были работники «Амур Минералса». Семеро погибли, 23 человека пострадали, всех госпитализировали в Троицкую ЦРБ.

Трое сейчас в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней степени тяжести. Двоих пациентов сейчас оперируют.

На месте ЧП работают спасатели, пожарные, муниципальные службы, полицейские.

Из резервного фонда Хабаровского края семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. // фото: прокуратура Хабаровского края