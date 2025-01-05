Вертолет не смог вылететь к пострадавшим в Карелии из-за плохой погоды

Вертолет санитарной авиации Карелии не смог вылететь к пострадавшим в аварии из-за неблагоприятных погодных условий. Вместо этого на помощь отправилась врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, сообщил глава минздрава Михаил Охлопков.

Медики выехали на реанимобиле из Петрозаводска, чтобы оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, трагическое ДТП произошло утром 5 января на трассе А-121 «Сортавала» в районе поселка Ляскеля. Туристический автобус, в котором находились 43 пассажира и два водителя, опрокинулся, что привело к многочисленным травмам среди пассажиров.

На данный момент медицинская помощь оказывается 14 пострадавшим, в их числе есть дети. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое — в состоянии средней тяжести. Пострадавшие распределены по больницам Питкяранты и Сортавалы, где им продолжают оказывать необходимое лечение. // фото: МВД Карелии