Версия сельчанина о самопорезе не подтвердилась

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Версию потерпевшего, что он споткнулся на кухне и сам напоролся на нож, полицейские опровергли.

По сообщению пресс-службы МВД республики, летом в дежурную часть Отделения полиции по Калевальскому району обратились работники медучреждения. Они сообщили, что в больницу с колото-резанной раной живота поступил 33-летний сельчанин, который уверял, что споткнулся на кухне и напоролся на нож. Однако в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

Полицейские выяснили, что травма была нанесена во время возникшего на бытовой почве конфликта с 23-летней ранее судимой сожительницей. В итоге ее вина была доказана.

«Женщина рассказала, что в ходе застолья у них возник спор с сожителем. Чтобы припугнуть его, она взяла нож и замахнулась, но, не рассчитав расстояние, нанесла мужчине удар в живот. Увидев кровь, сельчанка испугалась и вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. В дальнейшем полученная им травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Ей предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд», - пояснили в ведомстве. Фото: pxhere.