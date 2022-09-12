Пьяный водитель пострадал в ДТП в Приладожье

В Питкярантском районе на дороге Салми - Мантсинсаари произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился сегодня в 00:38. По данным ведомства, 42-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», имевший признаки алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в опору освещения.

В аварии пострадал водитель. По факту ДТП проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии