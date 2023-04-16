Вероятный вор объявлен в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже банковской карты из бытовки на стройплощадке. Личность человека пока не установлена.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону: 8 921 701 92 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД