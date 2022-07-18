Верховный суд отказался увольнять руководителя Пудожского района

Текст, фото: Георгий Чентемиров

Глава Пудожского района Андрей Ладыгин, по сути, выиграл суд у местной прокуратуры. Надзорный орган требовал отстранить чиновника от должности из-за конфликта интересов. Супруга Ладыгина работала в казенном учреждении «Расчетный центр» и, кроме прочего, получала премии, одобренные главой района. Суд первой инстанции потребовал от районного Совета рассмотреть вопрос об отставке Ладыгина в связи с утратой доверия. Но высшая инстанция посчитала иначе.

Первый суд над Андреем Ладыгиным состоялся в апреле 2022 года. В документах, опубликованных на сайте суда, сообщается, что в феврале 2021 года Ладыгин согласовал штатное расписание «Расчетного центра», где появилась новая должность — менеджер. На эту должность тут же была назначена супруга чиновника Наталья Ладыгина.

Ведомство контролируется администрацией и финансируется из бюджета. Более того, Андрей Ладыгин согласовал выплату премий специалистам «Расчетного центра», в числе которых значилась и его супруга. Как сказано в материалах дела, Ладыгину вознаграждали «за выполнение ряда поручений администрации района».

Прокуратура усмотрела в происходящем нарушение закона. В декабре 2021 года надзорный орган направил в районный совет информацию о конфликте интересов. Спустя две недели то же самое сделал и сам Ладыгин, уведомив коллег-депутатов «о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей». Вопрос рассмотрели лишь в феврале; муниципальный совет посчитал, что конфликт интересов отсутствует.

Тогда надзорный орган обратился в суд. Пудожский суд признал правоту прокуратуры и потребовал, во-первых, признать конфликт интересов; во-вторых, признать незаконным бездействие Совета депутатов и вынесенное им решение; а самое главное — обязать депутатов рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Андрея Ладыгина и удалении его в отставку в связи с утратой доверия.

…В Верховный суд Карелии Андрей Ладыгин пришел с супругой. Делать фотоснимки в зале заседаний журналисту «ПТЗ говорит» не разрешили, хотя почти все собравшиеся являлись должностными лицами при исполнении. Ладыгин объяснил суду, что, по его мнению, реального конфликта интересов между ним и его супругой не было. Она не являлась его подчиненной, по работе они не пересекались, и на ее деятельность он никак влиять не мог. Но судья Олег Данилов этим аргументам не внял.

— Вы говорите, что не принимали никаких решений в отношении Ладыгиной. Утверждали неоднократно премирование ряда сотрудников? Причем не всех, а избранных, куда включена ваша супруга?

— С руководителем данного учреждения я никогда… — начал было Ладыгин.

— Вы утверждали премирование в отношении данных сотрудников? — возвысил голос Олег Данилов.

— Не утверждал, — заявил чиновник.

— А что ж вы делали?

— Согласовывал с заместителем.

— Какая разница? Вы согласовывали премирование сотрудников МКУ «Расчетный центр». Лишь некоторым работникам; 34 человека, а получили премию лишь четверо. И вы полагаете, здесь нет конфликта интересов? — задал судья риторический вопрос.

— Когда об этом мне стало известно, я обратился с уведомлением в Совет, — ответил Ладыгин.

Можно было подумать, что судьба районного главы решена. Однако вскоре досталось и сотруднице прокуратуры. Судья допытывался, во-первых, почему прокуратура так долго не замечала конфликта интересов. Во-вторых, почему Ладыгина обвиняют в бездействии, если он, оказывается, сам сообщил о возможном конфликте интересов, и сделал это еще в августе.

— Глава района самостоятельно обратился в комиссию при администрации, которая рекомендовала изменить должностную инструкцию Ладыгиной. Причем это происходило с участием прокуратуры, и ответ удовлетворил прокурора, который до декабря никаких мер не предпринимал. Закон предусматривает удаление в отставку за непринятие мер к урегулированию конфликта интересов. Виновным действием является не сам по себе конфликт интересов, а непринятие мер по его устранению, — пояснял судья. — Ладыгин обратился в комиссию. Компетентные органы не нашли оснований для признания этого случая конфликтом интересов. Вина-то Ладыгина в чем заключается?

Представительница прокуратуры молчала и краснела. Стало понятно, почему она тоже выступила против фотосъемки.

— И в чем заключается бездействие Совета: в том, что он принял решение, которое вас не устраивает? Решать, предпринимал ли Ладыгин меры по урегулированию конфликта интересов, это компетенция Совета. И если Совет установит, что имел место конфликт интересов, а меры не предпринимались, далее депутаты могут ставить вопрос об удалении в отставку, который согласуется еще и главой республики. А вы фактически, и суд первой инстанции с вами согласился, требуете принять решение об удалении в отставку, — Олег Данилов забил последний гвоздь в крышку гроба, куда к этому моменту уже уложили позицию прокуратуры.

В итоге коллегия Верховного суда постановила изменить решение суда первой инстанции. Суд признал наличие конфликта интересов в действиях Андрея Ладыгина; решение районного Совета, который этого нарушения не заметил, также признано незаконным. Теперь депутаты должно повторно изучить уведомление Ладыгина, где он сообщает о «возможном» конфликте интересов. На этом — все: требование прокуратуры рассмотреть вопрос об отставке чиновника «забраковано». Меру ответственности районного главы должны определить сами депутаты.

Уже после заседания руководитель района сказал журналисту, что решение супруги пойти в «Расчетный центр» никак не было связано с его должностью: просто в городе очень мало работы, а Ладыгина является квалифицированным специалистом. Более того, по существующим правилам, жена чиновника не может устроиться даже уборщицей в школу, ведь школы тоже финансируются из бюджета и находятся в ведении местных чиновников.

— В Пудоже половина учреждений бюджетные. Нам что теперь, развестись? — недоумевает чиновник.

Впрочем, факт есть факт: Верховный суд признал конфликт интересов, а также то, что муниципальные депутаты этого конфликта не увидели. К слову, Наталья Ладыгина из «Расчетного центра» уволилась, но входит в состав районного Совета, который и должен заново рассматривать вопрос о конфликте интересов. Что поделать: район маленький, людей на всё не хватает…