Карелия собирает книги для детей Донбасса

В республике продолжается сбор помощи для жителей Донецкой и Луганской народной республик. С сейчас к традиционным продуктам и вещам первой необходимости добавился еще один важный пункт – детям Донбасса нужны книги на русском языке.



Это может быть художественная и учебная литература: издания русской классики и современных авторов, произведения, которые входят в школьную программу, энциклопедии для школьников и хрестоматии для внеклассного чтения, публицистика, книги-игрушки для малышей, специализированная литература для детей.



Как пояснили в региональной общественной приемной партии «Единая Россия», принимается литература на русском языке, это могут быть как новые книги, так и издания прежних лет, но желательно не старше 2015 года выпуска. Книги б/у должны быть в отличном состоянии, а учебная литература соответствовать российским образовательным стандартам.



К сбору книг уже присоединились известные жители Карелии.



Любая детская книга, хрестоматия, энциклопедия или сказки, для школьников и дошкольников, для малышей – большой подарок для детей,

– пишет на своей странице член Общественной палаты Карелии, атаман ГКО «Петрозаводское» Наур Гокинаев.



Поэт и общественник Александр Каширин рассказал о том, что сам принял участие в сборе книг.



А педагог лоухской средней школы, учитель начальных классов и участница Форума классных руководителей Анастасия Лохова организовала сбор книг у себя в поселке.



Приглашаю принять участие в сборе детской литературы, – сообщила Анастасия Леонидовна на своей странице в соцсети. – Организую сбор новых книг и журналов для детей ДНР и ЛНР, пишите мне в личные сообщения.



А все петрозаводчане могут принести книги в пункт сбора помощи на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 61.

Пункт работает по будням с 9:00 до 17:30. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (8142) 76-74-54.