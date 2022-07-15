15 июля 2022, 17:35
Политика

Жители Петрозаводска могут высказаться о работе местной власти

Изучение общественного мнения проводится на портале республиканского правительства
https://ru.freepik.com/author/freepic-diller

Жители Петрозаводска и других муниципальных образований Карелии могут оценить деятельность местного самоуправления.

Жителям предлагают дать оценку работы главы  и администрации муниципального района или городского округа, где они проживают.  Также попросят указать отрасли, в отношении которых есть не удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Насколько вас устраивает организация транспортного обслуживания и качество дорог. Удовлетворены ли вы деятельностью организаций, оказывающих услуги водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Для участия в онлайн-опросе на Официальном интернет-портале Республики необходимо перейти по ссылке. 

 

 

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Метки: 
администрация Петрозаводска
Опрос жителей
Власть республики
Власти города
Деятельность местного самоуправления
Оценить работу власти