15 июля 2022, 17:35
Жители Петрозаводска могут высказаться о работе местной власти
Изучение общественного мнения проводится на портале республиканского правительства
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Жители Петрозаводска и других муниципальных образований Карелии могут оценить деятельность местного самоуправления.
Жителям предлагают дать оценку работы главы и администрации муниципального района или городского округа, где они проживают. Также попросят указать отрасли, в отношении которых есть не удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Насколько вас устраивает организация транспортного обслуживания и качество дорог. Удовлетворены ли вы деятельностью организаций, оказывающих услуги водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.
Для участия в онлайн-опросе на Официальном интернет-портале Республики необходимо перейти по ссылке.