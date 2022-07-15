Жители Петрозаводска могут высказаться о работе местной власти

Жители Петрозаводска и других муниципальных образований Карелии могут оценить деятельность местного самоуправления.

Жителям предлагают дать оценку работы главы и администрации муниципального района или городского округа, где они проживают. Также попросят указать отрасли, в отношении которых есть не удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Насколько вас устраивает организация транспортного обслуживания и качество дорог. Удовлетворены ли вы деятельностью организаций, оказывающих услуги водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Для участия в онлайн-опросе на Официальном интернет-портале Республики необходимо перейти по ссылке.