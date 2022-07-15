Парфенчиков: Это уникальный проект в масштабах мировой металлургии

В Костомукше проходят мероприятия, посвященные 40-летию горно-обогатительного комбината. Сегодня Глава республики Артур Парфенчиков, председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, руководитель АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев открыли памятную доску легендарному директору Костомукшского ГОКа Николаю Петровичу Ершову.

Под его руководством запущенное на два года раньше срока предприятие завоевало лидирующие позиции в отрасли. В открытии мемориала участвовали родственники Николая Ершова.

Сейчас «Карельский окатыш» реализует крупнейший в истории комбината проект – строит комплекс циклично-поточной технологии. Общие инвестиции составят 11 миллиардов рублей. Использование новой техники позволит предприятию получать дополнительно два миллиарда рублей в год и создать 127 новых рабочих мест.

Горную массу на поверхность будут поднимать не самосвалы, а ленточные конвейеры. Это снизит затраты на транспортировку и сократит выбросы в атмосферу выхлопных газов от техники. Производительность циклично-поточной технологии составит 70 миллионов тонн горной массы в год.

Это уникальный проект в масштабах всей мировой металлургии. Он получил статус резидента Арктической зоны, что дает серьёзную господдержку с получением федеральных и региональных льгот. Благодарю директора комбината Максима Воробьева и его команду за этот труд,

- сказал Артур Парфенчиков.

Запуск комплекса запланирован на 2023 год.

Накануне значимого для костомукшан профессионального праздника – Дня металлурга – и юбилея горно-обогатительного предприятия Глава Карелии встретился с коллективом «Карельского окатыша».

Во время встречи чествовали отличившихся работников предприятия.

Почетное звание «Заслуженный работник горнопромышленного комплекса Республики Карелия» присвоено начальнику цеха Сергею Луневу и главному инженеру цеха Михаилу Торопову.