Велосипедиста оштрафовали в Карелии

В Кондопоге сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 59-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Госавтоинспекции, велосипедист не спешился перед пешеходным переходом, чем не только нарушил правила дорожного движения, но и создал реальную угрозу безопасности.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, напомнили в ведомстве. Фото ГИБДД Карелии