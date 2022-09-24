Молодого жителя Карелии осудили за попытку убить отчима

В Кеми вынесен приговор 18-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Судом установлено, что 10 февраля осужденный, будучи пьяным, попытался задушить своего отчима. Ему не удалось довести начатое до конца из-за вмешательства супруги потерпевшего. Сам отчим также оказал активное сопротивление.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Фото СК