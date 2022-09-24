Мужчина тяжело пострадал на работе в Карелии

Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с сотрудником одной из компаний Карелии. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным госинспекции, инцидент произошел 29 августа этого года. Начальник смены, перемещаясь на дежурном автомобиле в производственную зону карьера, превысил скорость, выехал на встречку на технологической дороге и совершил столкновение с самосвалом КамАЗ. Мужчина получил тяжелые травмы.

Материалы проверки направлены в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Кто оказался виновен в происшествии, не уточняется. Фото: unsplash.com