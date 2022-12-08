Вечный огонь погас в Петрозаводске

Двое мальчиков могли потушить Вечный огонь в столице Карелии. Инцидент произошел 7 декабря около 14:34 и попал в объектив камеры наблюдения «Сампо».

Судя по кадрам, около мемориала были двое. Камера расположена далеко и под углом, что не видно, что именно делали на Вечном огне пытливые маленькие горожане, но в какой-то момент пламя перестало гореть, а над мемориалом появился дымок и двое быстро сбежали.

В паблике «Подслушано в Птз» местные жители написали, что потушили Вечный огонь мальчики лет 10. Они бросали снег, а когда их заметили убежали.

«Родители объясните своим детям что вандализм это наказуемо!»

- написали горожане.

Пламя Вечного огня восстановили в районе 14:56. // фото скриншот