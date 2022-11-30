Вечеринка в Карелии завершилась стрельбой

В полицию Медвежьегорска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из его квартиры были украдены шумовой пистолет, 12 патронов к нему и два золотых браслета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевший собрал у себя дома компанию. В ходе застолья он хвастался друзьям своим шумовым пистолетом. Когда хозяин уснул, один из гостей похитил его имущество и ушел. Золото он сразу же сдал в ломбард, выручил 11 тысяч рублей, расплатился за коммуналку и купил алкоголя, после чего отправился в свою комнату в общежитие.

Там мужчина выпил и решил испытать пистолет. Он так вошел во вкус, что израсходовал все патроны. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Дебошира задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: unsplash.com