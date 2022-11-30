Житель Карелии угрожал убийством родному дяде

В полицию Кемского района обратился 50-летний житель Рабочеостровска. Мужчина рассказал, что ему угрожали убийством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что житель поселка на время приютил у себя 26-летнего племянника. Тот принес в дом ружье и скрыл этот факт от дяди. В один из дней мужчины выпивали и поссорились. Тогда молодой человек достал ружье, направил его на родственника и пообещал убить его. Потерпевший не растерялся, разоружил племянника и вызвал полицию.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. // Фото: unsplash.com