Вдова популярного российского актера лишилась его наследства

Вдова актера Алексея Булдакова неожиданно для себя лишилась наследства артиста. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на друга семьи Эдуарда Гладкого.

По словам мужчины, после смерти Булдакова в 2019 году его вдова Людмила получила в наследство квартиру в Москве, автомобиль, два дома и землю. Один из коттеджей она сразу же продала, а второй сдавала в аренду. Однако спустя несколько лет женщина обнаружила, что больше ничем не владеет.

Это выяснилось, когда племянница Булдаковой не смогла оформить субсидию. Оказалось, что все имущество уже зарегистрировано на другого человека. Женщина осталась ни с чем - сейчас у нее нет ни квартиры, ни дома, ни земли.

Как наследство Булдакова перешло постороннему человеку, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens