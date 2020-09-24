Вчера в Костомукше горел гаражный бокс

23 сентября в 16:37 личный состав пожарно-спасательная части № 6 по охране города Костомукша привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе на КОС, сообщает паблик 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России.

В борьбе с огнем приняли участие семь человек и две машины.

Уже в 16:46 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Строение получило внутренние повреждения. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые собственники гаражей, помещений, зданий, дач!

Разместите на внутренней! поверхности двери Вашего помещения/гаража/дачи, табличку, наклейку, надпись, со своими контактными номерами телефонов. Вскрыв в случае происшествия, и проверив Ваше помещение, работники пожарной охраны проинформируют Вас по телефону о произошедшем. Таким образом, у Вас сразу появится возможность незамедлительно принять меры по защите и сбережению вашей собственности.