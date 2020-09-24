24 сентября 2020, 20:16
Специалисты МЧС извлекли «четверку» из кювета под Луусалми
Пожарные из Костомукши ликвидировали последствия ДТП в Калевальском районе Карелии
20 сентября пожарно-спасательное подразделение г. Костомукша (два человека и одна спецмашина) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге в Луусалми, сообщает паблик 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России.
В результате ДТП в Калевальском районе Карелии (съезд автомобиля в кювет), ВАЗ-2104 получил механические повреждения.
Пожарные помогли вернуть транспортное средство на дорогу.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112).