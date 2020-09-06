Вчера в Карелии горели дача, гараж и дом

5 сентября в 15:20 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района (семь человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном доме в СНТ «Железнодорожник», сообщает МЧС по РК. Уже в 16:00 пожар был ликвидирован.

В 18:53 пожарные Беломорского района (шесть человек и две машины) привлекались для ликвидации пожара в гараже по адресу: г. Беломорск, ул. Пионерская у д. 2б. В 19:17 пожар погасили.

В 23:44 десять человек и три единицы техники приступили к тушению пожара в частном доме в п. Рабочеостровск (Кемский район), ул. Набережная. Пожар удалось погасить только в 03:50.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.