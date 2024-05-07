Важную магистраль начали асфальтировать в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по асфальтированию улицы Шотмана. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Работы стартовали минувшей ночью. Они будут проведены в два этапа. Уже уложен асфальт на площади 1500 квадратных метров. Если позволит погода, работы продолжатся следующей ночью. Всего планируется обновить 3500 квадратных метров покрытия.

Напомним, ямочный ремонт дорог в Петрозаводске начался на прошлой неделе. // Фото «Петрозаводск говорит»