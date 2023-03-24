Ваша жизнь не будет прежней: оказывается, пробу Манту можно мочить!

Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн. Главное — не тереть и не чесать ее, рассказала "РИА Новости" главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

«Вода не является катализатором иммунологических реакций. Можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного не произойдет»,

— сказала Богородская.

При этом она отметила, что главное — не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. «Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере», — добавила врач.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков солидарен с мнением столичного специалиста. Министр объяснил, что реакцию Манту используют для диагностики туберкулеза, тест делают инъекцией под кожу, а результат оценивают через несколько дней. Тест помогает выявить заболевание на ранней стадии и назначить лечение.

К слову, 24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом. По словам Охлопкова, за последние годы заболеваемость и смертность от туберкулеза в Карелии существенно снизилась, ощутимо это проявляется в последние 3-5 года. // фото: jannoon028 / Freepik