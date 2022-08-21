Вакцину от ковида с новым составом разработали в России

Вакцину от нового варианта коронавируса разработали в России. Академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что пришлось внести существенные изменения в ее состав, передает «Интерфакс».

По словам руководителя Центра им. Гамалеи, прежняя прививка хуже работает против новых штаммов омикрона. Поэтому скоро один антигенный состав «Спутника V» должны заменить на другой.

Гинцбург также сказал, что два разных вируса, попадая в одну клетку, обмениваются генной информацией. Поэтому могут появляться другие эпидемически значимые варианты коронавируса. // Фото: pxhere.com